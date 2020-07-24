Москва, , 12:53 — REGNUM Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом сообщил ему, что с коронавирусом в Москве «все очень неплохо». Об этом 24 июля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В Москве действительно все очень неплохо, и именно об этом и проинформировал своего американского коллегу президент РФ в ходе вчерашнего телефонного разговора», — сказал представитель Кремля.

Главы двух государств отметили, что в целом коронавирус является огромным вызовом для всех стран, включая Россию, добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, телефонный разговор лидеров двух стран состоялся накануне, 23 июля.

В ходе разговора лидеры двух стран детально рассмотрели проблематику стратегической стабильности и контроля над вооружениями. Путин и Трамп подтвердили актуальность двусторонних консультаций по этим вопросам, включая тематику Договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

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