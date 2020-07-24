Москва, , 12:46 — REGNUM Постоянных членов Совета безопасности РФ соберёт на оперативное совещание 24 июля российский президент Владимир Путин. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков рассказал о графике президента. С утра Путин поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с днём рождения, Мирзиёеву исполнилось 63 года.

У российского лидера запланировано несколько рабочих встреч. Во второй половине для состоится оперативное совещание с постоянными членами Совбеза в режиме видеоконференции, уточнил представитель Кремля.