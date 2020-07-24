Москва, , 12:41 — REGNUM Основной темой переговоров глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа стал контроль над вооружениями. Об этом 24 июля заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, президенты не обсуждали вопросы нефтяного рынка. Представитель Кремля не уточнил другие детали переговоров. Песков напомнил, что по итогам телефонного разговора сделано обширное сообщение. «Больше мне добавить нечего», — добавил пресс-секретарь.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. Стороны обсудили вопросы стратегической стабильности и контроль над вооружением с учетом особой ответственности России и США.