Посёлок городского типа Борисоглебский, Ярославская область, , 12:48 — REGNUM Неудовлетворительная оценка деятельности главы Борисоглебского района Ярославской области Владимира Попова вызвана политическими причинами. Такое мнение высказала депутат Ярославской областной думы Ольга Секачёва.

Владимир Попов Yarregion.ru

Секачёва присутствовала на заседании собрания представителей, где депутаты вынесли главе оценку.

«Я думаю, это чистая политика. Глава избирался от «Справедливой России», видимо, ему этого не забыли. В прошлом году был сформирован новый состав собрания представителей, не прямыми выборами, а из глав и депутатов поселений. Большинство в собрании получила «Единая Россия». Думаю, что это политический заказ. Хотят, чтобы никаких инакомыслящих не было», — высказала свое мнение депутат Ярославской областной думы Ольга Секачёва.

На заседании депутаты связали оценку деятельности Попова с последним местом района в Рейтинге-76 за 2019 год, который составляют областные власти.

«Я с этим рейтингом не согласна. В районе идет газификация, хорошо развивается спорт. Но областные власти плохо поддерживают район. Сейчас Борисоглеб гудит. Попов не идеальный, но он местный, болеет душой за район», — говорит Секачёва.

Сам Владимир Попов является беспартийным и, по словам Секачёвой, не поддерживает активных связей с выдвинувшей его в 2012 году «Справедливой Россией». Между тем именно в Борисоглебском районе позиции партии сильны, родом оттуда депутат Госдумы Анатолий Грешневиков.

Ранее в Ярославской области неудовлетворительная оценка выносилась в 2012 году оппозиционному мэру Ярославля Евгению Урлашову по инициативе «Единой России». В 2019 году ситуация повторилась в Переславле-Залесском, только там мэра-единоросса Валерия Астраханцева негативно оценили депутаты от «Справедливой России» и КПРФ. Позднее суд отменил эту оценку. Так или иначе, во всех случаях прослеживалась политическая подоплека.

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