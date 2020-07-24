Москва, , 12:34 — REGNUM В последнее время Киев пытался проблематизировать Минские соглашения. Об этом заявил 24 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, общаясь с журналистами.

«Трудно было не обратить внимание на последовательную линию Киева на различном уровне, направленную на если не размытие, то на то, чтобы подвергнуть множественным вопросам этот документ», — рассказал он.

Песков отметил, что не знает, что именно можно «расшифровать» в Минских соглашениях:

«Трудно сказать, что там можно расшифровывать, потому что написано всё достаточно просто, и документ содержит исчерпывающие формулировки».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что каждый пункт Минских соглашений следует «расшифровать», чтобы украинские власти поняли, какие пункты они могут выполнить.

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