Пекин, , 12:22 — REGNUM Китай обвинил сотрудников генерального консульства США в Чэнду во вмешательстве во внутренние дела страны. Об этом сегодня, 24 июля, в ходе брифинга заявил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь.

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Высокопоставленный дипломат подчеркнул, что Китай в связи с этим неоднократно делал представления американской стороне, и США полностью сознают ситуацию.

«Некоторые сотрудники генерального консульства США в Чэнду занимались деятельностью, не соответствующей их статусу, вмешивались во внутренние дела Китая и наносили ущерб интересам КНР в сфере безопасности», — приводит РИА Новости слова Вэньбиня .

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вашингтон потребовал от Пекина закрыть генеральное консульство КНР в городе Хьюстон в американском штате Техас. По данным американских чиновников, дипмиссия уже давно использовалась правительством Китая и разведывательными службами этой страны для «кражи ценных разработок в сфере медицины», а также было вовлечено в попытки «внедриться в нефтегазовую промышленность».

В ответ на это решение США Китай дал американской стороне 72 часа на закрытие генерального консульства США в китайском Чэнду.