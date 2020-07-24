Тегеран, , 12:17 — REGNUM Истребители ВВС США своим сближением с иранским пассажирским самолетом авиакомпании Mahan Air допустили нарушение принципов безопасности авиаперелетов. Об этом 24 июля заявила вице-президент Ирана по правовым вопросам Лая Джонейди, ее слова приводит агентство IRNA.

«Образ действий истребителей в отношении самолета Mahan, создание помех пассажирскому самолету на территории третьей страны является откровенным нарушением безопасности авиаперелетов», — сказала она.

Также вице-президент Ирана по правовым вопросам отметила, что такие действия американской стороны — это нарушение Конвенции о международной гражданской авиации («Чикагской конвенции»).

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 23 июля стало известно, что пассажирский лайнер иранской авиакомпании Mahan Air, летевший из Тегерана в Бейрут, совершил вынужденную посадку из-за сближения с истребителями, которые подтвердили принадлежность к ВВС США.

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