Москва, , 12:03 — REGNUM Участие в выборах в Государственную думу сможет принять 41 партия, зарегистрированная в России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 июля, об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.

По ее словам, еще девять политических партий допустят до участия в дополнительных выборах в нижнюю палату парламента.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля Госдума в третьем чтении приняла закон, позволяющий проводить выборы в течение нескольких дней, максимум трех. Сегодня, 24 июля, Совет Федерации одобрил закон о голосовании в течение нескольких дней.

Многодневное голосование (до трех дней) будет распространяться не только на местные, но и на выборы в Госдуму — по решению избирательной комиссии.

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