Москва, , 11:56 — REGNUM Совфед принял заявление в связи с дискриминацией русскоязычных граждан Украины, передает корреспондент ИА REGNUM 24 июля.

Парламентарии обратились к верховным комиссарам по правам человека ООН, ОБСЕ, СЕ в связи с тем, что Верховная рада приняла закон о переходе на образование на украинском языке, сенаторы просят оказать влияние на корректировку законодательства республики.

«Для русских никаких исключений, никаких прав», — отметил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв.

Киев с 2014 года постоянно ведет наступление на права русскоязычных граждан не только в сфере образования, но и в плане свободы получения информации через теле‑ и радиовещательные программы, заблокирован доступ к популярных российским сайтам, добавил он.