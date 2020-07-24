Анкара, , 12:02 — REGNUM Турецкие власти осудили Францию за угрозы ввести против Анкары санкции. Соответствующее заявление французского президента Эммануэля Макрона не имеет значения, заявил пресс-секретарь МИД Турции Хами Аксой.

Аксой отметил, что Франция, выпуская заявления и совершая неправильные шаги в контексте событий в Восточном Средиземноморье, лишается нейтралитета и возможности внести вклад в стабильность региона.

Заявления Макрона, подчеркнул он, для Анкары не имеют значения. Угрожать Турции на языке санкций никто не имеет права, такие угрозы результата не принесут.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Макрон призвал к санкциям против стран, нарушающих морское пространство Евросоюза в Восточном Средиземноморье. Он выразил солидарность Кипру и Греции, суверенитет которых, по его словам, нарушает Турция. Речь идёт о намерении Турции осваивать шельф.

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