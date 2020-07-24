Москва, , 11:49 — REGNUM Совфед одобрил закон, уточняющий формулировку понятия «экстремизм», передает корреспондент ИА REGNUM 24 июля.

Положения закона предусматривают, что нарушение территориальной целостности Российской Федерации (в том числе отчуждение части территории Российской Федерации), за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами, признается одной из форм экстремизма.

Необходимость такого уточнения обусловлена внесением в Конституцию РФ изменений. Согласно части 2.1 статьи 67 Основного закона Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности.