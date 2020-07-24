Москва, , 11:47 — REGNUM Совфед одобрил закон о голосовании в течение нескольких дней, передает корреспондент ИА REGNUM 24 июля.

Избирательный участок Алексей Колчин © ИА REGNUM

В Совфеде обратили внимание на то, что СМИ сообщают о том, что «несколькодневное голосование» невозможно в сентябре 2020 года, в частности, со ссылкой на главу комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольгу Савастьянову («Единая Россия»).

«На голосовании в этом году такое голосование тоже возможно, но будет проходить по другой процедуре. То, что принимаем сейчас, устанавливает общие возможности «длящегося голосования», — уточнил глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас.

ЦИК получает возможность принять решение о голосовании на выборах в течение нескольких дней, но не более трех. В случае если выборы проводятся в течение нескольких дней, то досрочное голосование и голосование по открепительным удостоверениям отменяется. Исключение будет сделано для голосования на избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях, на судах, находящихся в плавании, на полярных станциях.

Подсчет голосов при таком формате волеизъявления будет начинаться сразу после закрытия участков в последний день голосования.

Если голосование будет проводиться в течение нескольких дней, то может быть разрешено проводить выборы «вне помещения для голосования на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования».

Вводятся отдельные требования и для наблюдателей: при проведении выборов в органы государственной власти субъекта РФ, референдума субъекта РФ, выборов в органы местного самоуправления, местного референдума на территории соответствующего субъекта РФ наблюдателем может быть гражданин РФ, обладающий активным избирательным правом на выборах в органы государственной власти, правом на участие в референдуме соответствующего субъекта РФ.

В 2020 году гражданам России предстоит избрать губернаторов в 18 регионах, ещё в 11 регионах пройдут выборы в законодательные собрания субъектов РФ.

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