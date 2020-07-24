Санкт-Петербург, , 12:12 — REGNUM Губернатор Петербурга Александр Беглов лично согласовывал с Роспотребнадзором очередное снятие ограничений в Петербурге, которое должно повлечь открытие ресторанов и торговых центров. Об этом ИА REGNUM сообщили в Смольном.

Ранее Беглов сначала отправлял своих вице-губернаторов на поезде в Москву, чтобы они поговорили с ведомством, потом порывался ехать сам.

В итоге с главой Роспотребнадзора Анной Поповой удалось пообщаться по телефону.

«Губернатор проинформировал главного санитарного врача РФ о том, что коэффициент распространения инфекции в Петербурге ниже 0,8. Заинтересованные руководители предприятий торговли и общепита берут на себя публичные обязательства соблюдать дополнительные требования безопасности», — объявили в Смольном.

Читайте также: Власти Петербурга игнорируют просьбу владельцев ТЦ о срочном открытии

Руководство ТЦ и ресторанов должно будет само следить, чтобы посетители соблюдали социальную дистанцию, носили маски и перчатки, чтобы регулярно велась дезинфекция.

Они также обязались регулярно сообщать о мерах безопасности и отчитываться от работе.

После того, как владельцы ТЦ пожаловались на Смольный в ФАС и Владимиру Путину, Беглов рассказал о неких «олигархах», которые отдыхали на виллах и не помогали городу в разгар пандемии, а теперь делают «политические заявления». Но открыть ТЦ и рестораны все же потребовал.

Читайте также: Беглов раскритиковал владельцев ТЦ и Боярского за «политические заявления»

«Губернатор подчеркнул, что за последний месяц число тяжелых больных существенно снизилось. Ежесуточный охват тестированием в Петербурге составляет 270 на 100 тысяч населения, что почти в 4 раза превышает требуемый объем», — добавили в Смольном.

Сейчас в Петербурге свободны более 5 тыс. коек для больных COVID-19 из 9 тыс.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге открывают рестораны и торговые центры