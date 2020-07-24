Дамаск, , 11:39 — REGNUM Российские представители в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за минувшие сутки отметили три нарушения перемирия на территории арабской республики. Об этом 24 июля сообщается в информационном бюллетене, который обнародован на странице Минобороны России в соцсети Facebook.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 3 факта открытия огня», — говорится в бюллетене и уточняется, что два факта из этого числа было отмечено в провинции Идлиб и ещё один — в провинции Латакия.

Также указывается, что представители Турции в комиссии за этот же период не зафиксировали нарушений перемирия на сирийской территории.

Кроме этого, сообщается, что российский центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев провел в Сирии за сутки две акции гуманитарного характера: в населенном пункте Кибареб в провинции Алеппо было выдано 440 продовольственных наборов, общим весом 2,134 тонны; и в населенном пункте Хан-Туман, также в провинции Алеппо, было выдано 250 продовольственных наборов, общим весом 1,212 тонны.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 23 июля стало известно, что обстрелы со стороны «Джабхат-ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были зафиксированы в сирийских провинциях Алеппо, Латакия и Идлиб.