Москва, , 11:33 — REGNUM Спикер Совфеда Валентина Матвиенко инициирует проверку Генпрокуратурой всей деятельности «Норникеля», передает корреспондент ИА REGNUM 24 июля.

Валентина Матвиенко Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Я полагаю, что надо от имени Совета Федерации обратиться в Генеральную прокуратуру и потребовать тщательного разбирательства: кто в этом повинен, почему не были приняты профилактические меры, почему эта авария стала возможна, кто её допустил. И все виновные должны понести очень серьёзное наказание в соответствии с нашим законодательством», — заявила Матвиенко.

Она подчеркнула, что обращение Совфеда коснется не последних ЧП, а всей работы компании.

«Почему акционеры этого крупнейшего предприятия так относятся к своей стране? Почему вместо того, чтобы это было предприятие XXI века, сегодня это предприятие в таком состоянии и периодически наносится экологический ущерб и нарушается экологическое законодательство? Почему вместо того, чтобы вкладывать в развитие, вкладывать в современные технологии, вкладывать в защиту природы и экологии миллиарды долларов, миллиарды платятся в виде дивидендов. Размер дивидендов — больше чем бюджет Красноярского края. Сколько можно вообще прощать такие вещи?» — возмущена Матвиенко.

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