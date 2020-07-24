Джакарта, , 11:30 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что власти страны изучают последний этап подготовки к открытию «туристического пузыря» (travel bubble) с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), сообщает CNN Indonesia.

«В настоящее время Индонезия и ОАЭ находятся на заключительной фазе соглашения о создании основных коридоров для деловых поездок, чтобы облегчить важные деловые, официальные и дипломатические визиты», — пояснила Ретно Марсуди.

Глава МИД Индонезии добавила, что санитарные меры продолжат применять, когда Индонезия и ОАЭ начнут открывать границу друг с другом.

«Мы продолжаем вести обсуждения о создании туристических коридораов с рядом других стран», — отметила Ретно Марсуди.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия и Узбекистан наметили ряд инициатив по развитию двустороннего сотрудничества между странами на восьмом заседании двустороннего консультативного комитета.

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