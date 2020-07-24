Москва, , 11:25 — REGNUM Российские компании проявили заинтересованность в переносе столицы Индонезии в провинцию Восточный Калимантан. Об этом сообщил 24 июля индонезийский посол в России Мохамад Вахид Суприяди РИА Новости.

Компании из России, уточнил он, готовы участвовать в создании новой столицы в тех сферах, где достаточно продвинуты, то есть в информационных технологиях и энергетике. У России есть опыт строительства так называемых «умных городов», добавил дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, о намерении перенести столицу из Джакарты в Восточный Калимантан власти Индонезии объявили летом 2019 года. К 2024 году планируется построить там первые правительственные здания.

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