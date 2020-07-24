Бишкек, , 11:16 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков поздравил узбекистанского коллегу Шавката Мирзиёева с днем рождения и пожелал ему благополучия, здоровья и успехов, сообщили 24 июля в пресс-службе киргизского лидера.

Жээнбеков отметил личный вклад президента Узбекистана в развитие и укрепление двусторонних отношений дружбы и добрососедства. Стороны обсудили приграничное взаимодействие и активизацию работы по делимитации и демаркации границы.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев родился 24 июля 1957 года. Ранее с днем рождения узбекистанского лидера также поздравили президенты Казахстана, Киргизии, Туркмении и Таджикистана.

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