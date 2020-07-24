София, , 11:26 — REGNUM Перестановки в правительстве Болгарии, возглавляемом премьер-министром страны Бойко Борисовым, одобрил парламент. Об этом 24 июля сообщает агентство «Фокус».

Также уточняется, что это решение, согласно которому будут заменены четыре министра правительства Болгарии, поддержали 116 депутатов, ещё 89 проголосовали против него.

При этом ранее премьер-министр Болгарии, ввиду не затихающих протестов в стране, сообщил об отставке министра финансов Владислава Горанова, министра экономики Эмиля Караниколова, министра внутренних дел Младена Маринова и министра туризма Николины Ангелковой.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, протесты в Болгарии начались 9 июля с многотысячной акции в Софии в поддержку президента страны Румена Радева, еще в феврале текущего года сообщившего об утрате правительством Борисова его доверия. При этом, несмотря на сообщение о кадровых перестановках, вечером 23 июля протестующие вновь вышли на улицы.