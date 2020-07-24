Хабаровск, , 11:13 — REGNUM В ходе массовых акций протеста, которые проходят в Хабаровском крае в поддержку бывшего губернатора региона, возможны провокации. Об этом сегодня, 24 июля, во время посещения лицея «Звездный» в Хабаровске предупредил врио главы края Михаил Дегтярёв.

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Он отметил, что изначально несанкционированные акции протесты в поддержку Фургала имели стихийных характер.

«Это была горечь, гнев хабаровчан за своего избранного губернатора», — отметил Дегтярёв.

Однако теперь ситуация меняется. По словам врио губернатора края, появляются люди, которые готовы идти на провокации с целью обострить ситуацию в крае. Ссылаясь на неопровержимые данные из правоохранительных органов, Дегтярёв заявил, что митинги организуют иногородние и иностранные граждане.

«Это хабаровчане в большинстве своем, но там есть много иногородних и иностранных граждан», — подчеркнул глава региона.

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«Кто-то [из иностранных граждан] остался в Москве, организовывал там митинги и беспорядки, появилась возможность раскачать ситуацию в Хабаровском крае, они сюда прилетели. Региональное сообщение сохраняется. Этот вопрос очевиден», — подчеркнул Дегтярёв.

Как сообщало ИА REGNUM, массовые акции протеста в Хабаровском крае начались после задержания 9 июля губернатора региона Сергея Фургала, которого обвинили в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке. Митинги продолжаются уже почти две недели.