Чебоксары, , 11:11 — REGNUM В Чувашии на пост министра экономики назначен Дмитрий Краснов. Соответствующий указ подписал сегодня, 24 июля, врио главы республики Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Место в правительстве освободилось 17 июля в связи со сложением полномочий Ивана Моторина. Заместителем председателя Кабинета министров — исполняющим обязанности министра экономического развития и имущественных отношений Чувашии назначен Дмитрий Краснов, который входил в резерв управленческих кадров республики.

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На сайте министерства врио главы министра экономики до сих пор числится Инна Антонова. О новом назначенце официальной информации в настоящее время нет.

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