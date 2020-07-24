Москва, , 11:09 — REGNUM Совфед одобрил закон о патриотическом воспитании в Российской Федерации, передает корреспондент ИА REGNUM 24 июля.

Закон возвращает воспитание в систему образования, отметил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Уточняется понятие «воспитание», а также определяется механизм организации воспитательной работы, которая будет являться составной частью образовательных программ.

Поправки закрепляют в законе то, что воспитание должно сформировать у обучающихся чувство патриотизма, уважение к памяти защитников Отечества, к закону, к старшему поколению, традициям и окружающей среде.

Закон после подписи президента РФ вступит в силу с 1 сентября 2020 г.

Образовательные программы подлежат приведению в соответствие с положениями закона не позднее 1 сентября 2021 г. Предусматривается обязанность образовательных организаций проинформировать обучающихся и их родителей об изменениях, внесенных в соответствии с законом.

Проект закона был предложен на обсуждение Госдумы президентом РФ, нижняя палата парламента приняла закон в окончательном, в третьем чтении на заседании 22 июля.

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