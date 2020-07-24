Санкт-Петербург, , 12:11 — REGNUM В Петербурге комитет по образованию лишился председателя. С поста сняли бессменного руководителя с 2012 года Жанну Воробьеву. Об этом ИА REGNUM сообщили в Смольном.

На официальном сайте она все еще значится главой комитета.

Вместо этого Воробьеву назначили неким «спецпредставителем губернатора Санкт-Петербурга». Где она будет представлять Александра Беглова, не уточняется.

Временно обязанности главы комитета по образованию будет исполнять заместитель председателя Ирина Асланян.