Джакарта, , 11:01 — REGNUM Индонезия и Узбекистан наметили ряд инициатив по развитию двустороннего сотрудничества между странами на восьмом заседании двустороннего консультативного комитета, сообщает внешнеполитическое ведомство Индонезии.

Делегации Индонезии и Узбекистана возглавили глава департамента МИД Индонезии по Азиатско-Тихоокеанскому региону и Африке Десра Перчая и заместитель министра иностранных дел Узбекистана Фуркат Сидиков.

Стороны обсудили усилия по укреплению торговли путем расширения доступа к рынкам, защиты инвестиций, сотрудничества между Индонезией и торговой палатой Узбекистана в целях изучения возможностей для бизнеса в каждой стране и борьбы с COVID-19.

Кроме того, стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, включая влияние пандемии на мировую экономику, поддержку мирного процесса в Афганистане и вопрос Палестины.

Как сообщало ИА REGNUM, по прогнозам Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ), к 2024 году Индонезия станет пятой по величине экономикой в мире.

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