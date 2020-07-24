Вашингтон, , 10:55 — REGNUM США могли бы продать свои танки M-1 «Абрамс» Польше, которая является важным элементом НАТО по сдерживанию России, заявил аналитик Дан Гуре 23 июля в статье для Real Clear Defense.

«Польша стала основным фактором в оборонных планах НАТО. Расположенная вдоль восточного фланга Североатлантического союза, недалеко от России, Польша сегодня и в будущем будет играть ту же роль для НАТО, что и Западная Германия в течение десятилетий сдерживания Советского Союза», — отметил Гуре.

Безусловно, подчеркнул он, Варшава сделала очень многое для замены старого советского оборудования на современные западные системы, но останавливаться на достигнутом рано: Вашингтон мог бы начать процесс переговоров о продаже Польше танков M-1 «Абрамс».

Поставка Польше этих танков может быть необходима еще в связи с тем, ее парк основных танков устаревает. Так, закупленные в прошлом десятилетии 250 танков «Леопард» все требуют модернизации, но сами эти боевые машины больше не производятся, тогда как ни Франция, ни Германия не дают Варшаве возможность принять участие в разработке своих основных танков. В результате бывшая страна-член Варшавского договора вынуждена идти на модернизацию советских образцов.

Выходом из этой ситуации для Польши могла бы стать покупка у США танков М-1 Abrams, которые и так уже находятся на территории республики в рамках ротационной программы США.

«Покупка и эксплуатация Польшей танков «Абрамс» улучшит взаимодействие с армией США, подобно тому, как этому взаимодействию способствует покупка F-35 для польских ВВС», — подчеркнул Гуре.

Кроме того, после покупки M-1 Abrams польская промышленность может принять участие в совместном производстве этих военных машин благодаря предоставлению Варшаве технологий и в рамках расширения трансатлантического сотрудничества. При этом Гуре указывает на то, что комплектующие танка будут производиться на танковом заводе в городе Лима, штат Огайо, после чего направляться в Польшу для сборки. Такой шаг также поспособствует сохранению рабочих мест в танкостроительной промышленности США в таких штатах, как Огайо, Мичиган и Пенсильвания.

«Рассмотреть возможность приобретения варианта М-1 «Абрамс» было крайне целесообразно для Варшавы. Всё большая российская военная угроза вынуждает Польшу завершить модернизацию своего парка основных боевых танков. В отсутствие жизнеспособной альтернативы танк М-1 выделяется как лучший и единственный кандидат. Помимо выгоды для польской армии, такой шаг поддержал бы танковые промышленные базы в обеих странах», — указывает американский эксперт.