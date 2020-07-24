Пермь, , 10:48 — REGNUM Избирательная комиссия Пермского края приняла решение о возобновлении отложенных из-за коронавирусного режима избирательных кампаний.

С 21 августа продолжится работа по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Законодательного собрания региона третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 2. Кампании по выборам в представительные органы Бардымского, Еловского и Кишертского муниципальных округов возобновятся 31 июля. Голосование по отложенным кампаниям состоится 13 сентября.

Стоит отметить, что эти кампании оказались отложенными, когда был завершен этап регистрации кандидатов. На довыборах депутат Заксобрания зарегистрировано шесть претендентов на мандат, а на выборах Дум муниципальных округов — 120 кандидатов.

Добавим, выборы депутата краевого парламента должны были пройти 26 апреля, а депутатов преобразованных муниципальных образований — 17 мая.