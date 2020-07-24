Москва, , 10:31 — REGNUM В Госдуме позитивно отнеслись к решению главы Чечни Рамзана Кадырова ввести санкции в отношении госсекретаря США Майка Помпео.

«Зеркальный ответ Кадырова Помпео лишний раз подчеркивает всю абсурдность антироссийских санкций со стороны США», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава Чечни Рамзан Кадыров объявил, что ввел санкции против госсекретаря США Майка Помпео в регионе «вплоть до заблокирования всех его счетов». Аналогичные санкции Вашингтон ранее ввел против господина Кадырова и некоторых членов его семьи.

Читайте ранее в этом сюжете: Кадыров ввёл собственные санкции против Помпео