Москва, , 10:30 — REGNUM Совфед принял решение о назначении Михаила Кротова судьей Верховного суда РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 24 июля.

Парламентарии назначили Михаила Кротова на должность судьи Верховного суда. Предполагается, что он будет заниматься гражданскими делами. В течение 15 лет он занимал пост полномочного представителя президента РФ в Конституционном суде.

Сенаторы также приняли решение о назначении Ирины Подносовой на должность заместителя председателя Верховного суда Российской Федерации — председателя Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда.

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