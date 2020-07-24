Москва, , 10:19 — REGNUM Совфед принял решение о назначении судей Верховного суда РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 24 июля.

Сенаторы назначили Ирину Подносову на должность заместителя председателя Верховного суда Российской Федерации — председателя Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда.

Она является председателем Второго апелляционного суда общей юрисдикции Санкт-Петербурга.

«Она прошла хорошую школу, прошу не забывать, что Петербург, хоть и не столица, но и не второй город тоже», — заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, поприветствовав в таком назначении и «правильную гендерную политику».