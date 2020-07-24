Москва, , 10:14 — REGNUM Первые перестановки в руководстве Хабаровского края, которые произвёл врио губернатора региона Михаил Дегтярёв, прокомментировал в своем телеграм-канале доктор экономических наук Никита Кричевский:

«В отставку ушел первый зам. губернатора, на эту должность будет назначен руководитель аппарата бывшего комитета Дегтярёва в Госдуме. Также должности покинут первый зампред правительства края и советник губернатора. Все они уйдут по собственному желанию. То есть формально Дегтярев их не увольнял, они ушли сами. Не будет же он держать их насильно.

Дегтярёв уточнил, что заявление об уходе от первого заместителя председателя правительства Хабаровского края по экономическим вопросам Юрия Золочевского идёт по почте из Москвы. Хорошо у Фургала люди работали: Хабаровском рулили из столицы. Интересно, много там таких?».

Как уже сообщало ИА REGNUM, 20 июля президент России Владимир Путин отправил Фургала в отставку «в связи с утратой доверия» и назначил депутата Госдумы Дёгтярева временно исполняющим обязанности главы региона.

Как и Фургал, Дегтярёв сделал политическую карьеру в ЛДПР. В Хабаровск он прибыл 21 июля и уже сделал несколько резонансных заявлений.

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