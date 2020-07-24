Нур-Султан, , 10:11 — REGNUM После беспорядков ситуация в городе Сатпаеве Карагандинской области и селе Шорнак Туркестанской области стабилизировалась. Об этом написал пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали на своей странице в Facebook.

По его словам, глава государства Касым-Жомарт Токаев провел совещание с участием глав двух регионов, руководства администрации президента и руководителей правоохранительных органов.

На совещании отмечалось, что ситуация в обоих населенных пунктах стабилизировалась и предпосылок к повторению беспорядков нет. Токаев поручил провести разъяснительную работу и пресекать попытки провокаторов дестабилизировать ситуацию.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля в селе Шорнак Туркестанской области Казахстана возник конфликт, в результате которого пострадал участковый полицейский. Официальная точка зрения отрицает межнациональный характер конфликта.

В ночь на 23 июля поступило сообщение о пропаже пятилетней девочки. Ребенок был найден в квартире у мужчины. Полиция начала досудебное расследование, мужчина подозревается в педофилии и похищении ребенка. В ночь на 24 июля у дома подозреваемого собралась толпа людей, которая требовала выдать мужчину для расправы.

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