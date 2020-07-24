Джакарта, , 10:08 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что производство вакцины в Индонезии планируется начать в начале 2021 года, сообщает Sindonews.

В настоящее время Индонезия наладила сотрудничество с рядом стран в разработке вакцин, включая сотрудничество между индонезийской компанией Bio Farma и Sinovac, фармацевтической компанией из Китая.

По словам главы МИД Индонезии, Sinovac стал одним из пяти ведущих кандидатов, которые вошли в третью фазу клинических испытаний вакцины на людях.

Известно, что ранее посол Индонезии в Китае Джаухари Оратмангун встретился с генеральным директором компании Sinovac на заводе по разработке вакцин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Индонезии заявила, что во время председательства Индонезии в Совете Безопасности ООН в августе 2020 года основной упор будет сделан на «инвестициях в мир».

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