Уфа, , 10:03 — REGNUM Закон об инвестиционном налоговом вычете по налогу на прибыль организаций вступил в силу в Башкирии. Об этом 24 июля сообщает пресс-служба государственного собрания — Курултая Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, организациям и предприятиям дается право уменьшать сумму налога, который подлежит зачислению в бюджет Башкирии, на сумму установленного инвестиционного налогового вычета.

По словам председателя госсобрания республики Константина Толкачева, организации смогут компенсировать долю затрат на обновление инфраструктуры, рабочих мест, а также на развитие сельского хозяйства и промышленности. При этом вычет может составить до половины стоимости расходов на эти цели.

Отмечается, что данный закон был принят для повышения инвестиционной активности предприятий Башкирии, что является особенно актуальным во время пандемии коронавируса.

Толкачев подчеркнул, что в связи с принятием данной меры поддержки бюджет Башкирии ежегодно не будет дополучать порядка пяти млрд рублей. Несмотря на это, чиновники пошли на это, для того, чтобы поддержать экономику региона.

Отмечается, что закон охватывает отношения, которые возникли с начала текущего года, и будет действовать до конца 2027 года.

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