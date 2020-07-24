Пекин, 24 июля 2020, 09:53 — REGNUM Не позднее понедельника, 27 июля, генеральное консульство США в китайском Чэнду должно прекратить свою деятельность. Вашингтону дано ровно 72 часа на закрытие дипмиссии. Об этом сообщил главный редактор китайского государственного издания Global Times Ху Сицзинь.
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Он добавил, что Пекин уведомил американскую сторону о своё решении в в 10:00 по пекинскому времени 23 июля, значит генконсульство США в Чэнду должно быть закрыто не позднее утра 27 июля.
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Как сообщало ИА REGNUM, решение о закрытии генерального консульства США в Чэнду стало ответной мерой Китая на требование со стороны Вашингтона закрыть генконсульство КНР в Хьюстоне (штат Техас). В Пекине эти действия назвали политической провокацией и неоправданным шагом, который подрывает китайско-американские отношения.
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