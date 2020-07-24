Москва, , 09:52 — REGNUM Верховный суд РФ совместно с верховными судами республик, краевыми, областными проведут изучение судебной практики законов, направленных на защиту детей от склонения к самоубийству. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 июля, об этом сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») со ссылкой на поступившее ей официальное письмо.

«Мы ждем результатов мониторинга правоприменения от всех уполномоченных ведомств. Уверена, полученные данные будут иметь важное практическое значение как в деятельности правоохранителей и судов, так и в дальнейшем для развития законодательства и формирования мер профилактики и защиты детей», — заявила Яровая.

Результаты анализа правоприменительной практики будут обсуждаться на экспертном совете по вопросам совершенствования законодательства в сфере обеспечения безопасности детей и формирования доброжелательной и комфортной среды для их жизни и развития, добавила парламентарий.

Ранее Яровая направила запросы в адрес руководителей Генеральной прокуратуры, Верховного суда, Следственного комитета, МВД и Роскомнадзора с просьбой проанализировать практику применения законов, направленных на защиту детей от склонения к самоубийству. Она выразила беспокойство тем, что в СМИ появляется информация о сохраняющихся угрозах вовлечения детей в смертельно опасные игры через мессенджеры, а также о тенденциях назначения условных сроков либо прекращения уголовных дел.