Вашингтон, , 09:50 — REGNUM Развертывание противоспутникового оружия станет главным вопросом на предстоящих переговорах России и США по стратегической стабильности в Вене. Об этом заявил специальный посланник американского лидера по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

«Это будет главный вопрос, который будет обсуждаться на следующей неделе в Вене: США будут обороняться, сдерживать и ликвидировать угрозы в космосе», — написал Биллингсли в своем Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что новый вид американских вооружённых сил — Космические силы США — созданы для недопущения господства в космосе России и Китая. Создание Космических сил Трамп назвал одним из достижений своей администрации.

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