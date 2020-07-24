Вашингтон, , 09:49 — REGNUM Великобритания обладает уникальной способностью «приручить» агрессивный Китай, об этом заявил экс-советник президента США Дональда Трампа Герберт Макмастер в статье, вышедшей 24 июля в британском журнале Spectator.

По словам Макмастера, китайское руководство любит говорить о взаимовыгодных отношениях, но в сущности Пекин хочет получить всё, оставив другие страны в невыгодном положении. Нагляднее всего это показало поведение Коммунистической партии (КПК) Китая во время пандемии COVID-19.

Так, в самый ее разгар Народно-освободительная армия и министерство государственной безопасности КНР провели, отмечает бывший советник по национальной обороне президента США, серию кибератак против больниц, фармацевтических компаний и медицинских исследовательских учреждений, разрабатывающих препараты и вакцины против COVID-19.

«Победа в гонке за вакциной поможет Китаю выйти из кризиса в состоянии относительного преимущества в экономическом и психологическом отношении, подтверждая при этом тезис о том, что построенная в Китае авторитарная меркантилистская система превосходит демократические системы свободного рынка», — подчеркнул он, отметив, что таким образом Пекин убивает двух зайцев сразу.

У Великобритании есть все возможности проводить собственный курс, став примером для других. Аналитический центр Policy Exchange инициировал создание комиссии по индо-тихоокеанскому региону, в которой приняли участие представители Японии, Индии, Южной Кореи, Индонезии и Сингапура. Идея состоит в том, чтобы оформить роль Великобритании в качестве ключевого игрока в обновленном многостороннем миропорядке, в рамках которого агрессии Китая оказывается противодействие, а также в жизнь воплощается позитивное, демократическое и свободное рыночное видение региона.

Благодаря тесным отношениям Великобритании с Индией, Японией, Южной Кореей и Австралией есть возможность объединить регион против агрессивной силы КПК посредством продвижения демократического управления, а также справедливых и взаимных экономических отношений в Индо-Тихоокеанском регионе.

«По мере того как идет слияние Министерства иностранных дел и Министерства международного развития Великобритании, эксперты и дипломаты должны сделать своей приоритетной задачей укрепление демократических институтов. Кроме того, необходимо сделать так, чтобы различие между ними и продвигаемой Пекином «авторитарной системой» были очевидными», — указывает бывший советник Трампа.

«Британские дипломаты могут также возглавить усилия по предотвращению подрывной деятельности КПК в таких международных организациях, как Всемирная организация здравоохранения и Всемирная торговая организация», — добавил он.

В качестве главной угрозы, которую представляет Пекин, Макмастер называет действия Китая по целом ряду направлений от Южно-Китайского моря, где ее военно-морские силы и морские вооруженные формирования активизировали атаки для продвижения своих территориальных притязаний, Восточно-Китайского моря, где военно-морской флот НОАК всё чаще вторгается в территориальные воды Японии поблизости от островов Сенкаку, до границы с Индией, где НОАК неоднократно нарушала линию фактического контроля и где в июне погибли 20 индийских солдат.

Тем не менее наиболее опасение вызывает Тайвань. НОАК провела ночные учения в Тайваньском проливе, а ее истребители и бомбардировщики осуществили угрожающие пролетов над тайваньскими позициями. Начальник Объединенного штаба НОАК Ли Цуочэн поклялся «решительно разгромить любые сепаратистские заговоры или действия».

«Мощность НОАК возросла благодаря устойчивому росту расходов на оборону в Китае — рост более чем на 800% с 1992 года — и интеграции современных систем вооружения — гиперзвуковых ракет, авианосца, истребителей и подводных лодок четвертого поколения. Если его командиры будут продолжать усиливать шовинистическую риторику, исходящую от других китайских лидеров, они могут спровоцировать кризис своими агрессивными действиями», — сетует американский военный.

Он отмечает, что Великобритания может сыграть решающую роль в усилении сдерживания и убеждении китайских лидеров в том, что военная агрессия вряд ли будет успешной. Соединенное Королевство благодаря своей роли в НАТО, а также Договоре об обороне пяти держав с Сингапуром, Малайзией, Австралией и Новой Зеландией и Договоре об оборонной логистике с Японией может добиться укрепления коллективной безопасности посредством учений, в рамках которых можно продемонстрировать военный потенциал, необходимый для предотвращения любых попыток захвата территорий или блокирования свободы морского и воздушного движения. Выдвижение на передовые позиции военных сил, таких как британский авианосец HMS Queen Elizabeth, будут свидетельствовать о твердой решимости сохранить мир силой.

Напомним, «золотая эра» во взаимоотношениях Великобритании и Китая, о начале которой стали говорить после визита китайского лидера Си Цзиньпина в Лондон в 2015 году, похоже, подходит к концу. За последние несколько недель официальный Лондон стал проводить намного более жесткий курс в отношении КНР. В частности, британское правительство отказалось от сотрудничества с китайским гигантом Huawei в области создания в королевстве сетей 5G, а также объявила о разрыве соглашения об экстрадиции с Гонконгом.