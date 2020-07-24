Джакарта, , 09:46 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что во время председательства Индонезии в Совете Безопасности ООН в августе 2020 года основной упор будет сделан на «инвестициях в мир», сообщает Sindonews.

Глава МИД Индонезии заявила, что мир — это то, что может присутствовать само по себе, но его нужно сеять, поддерживать постоянно. Поэтому в этом году Индонезия берет тему «Содействие вечному миру».

Ожидается, что во время председательства Индонезии в СБ ООН пройдут такие мероприятия, как совещание по вопросу борьбы с терроризмом и трансграничной преступностью, совещание по кибербезопасности гражданских лиц.

Индонезия также проведет как минимум 14 встреч, на которых будут обсуждаться мирные усилия в Палестине, Сирии, Йемене, Ливане, Сомали, Северной Корее.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Индонезии заявила, что южнокорейская вакцина от COVID-19 пройдет клинические испытания в Индонезии в сентябре месяце.

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