Киев, 24 июля 2020, 09:49 — REGNUM Экспертам удалось расшифровать данные с речевого и параметрического самописцев самолёта украинской компании «МАУ», сбитого в начале 2020 года в Иране. Об этом, как передает телеканал «Громадське», заявил 23 июля заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.
Чиновник отметил, что процесс завершился успешно, несмотря на то, что ящики были повреждены.
Французское Бюро исследования и анализа безопасности гражданской авиации, в котором проводилась расшифровка, в свою очередь сообщило, что эксперты завершили анализ содержимого самописцев.
Напомним ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина с нетерпением ждёт результатов расшифровки, после анализа которых, начнутся переговоры с Ираном по поводу компенсаций.
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