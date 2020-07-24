Киев, , 09:49 — REGNUM Экспертам удалось расшифровать данные с речевого и параметрического самописцев самолёта украинской компании «МАУ», сбитого в начале 2020 года в Иране. Об этом, как передает телеканал «Громадське», заявил 23 июля заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

Чиновник отметил, что процесс завершился успешно, несмотря на то, что ящики были повреждены.

«Техническое расследование началось сразу после катастрофы, расшифровка — один из этапов. Но невозможно спрогнозировать, сколько будет продолжаться техрасследование», — добавил он.

Французское Бюро исследования и анализа безопасности гражданской авиации, в котором проводилась расшифровка, в свою очередь сообщило, что эксперты завершили анализ содержимого самописцев.

Напомним ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина с нетерпением ждёт результатов расшифровки, после анализа которых, начнутся переговоры с Ираном по поводу компенсаций.

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