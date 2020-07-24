Нью-Йорк, США, , 09:36 — REGNUM Стороны конфликта на Украине должны полностью соблюдать договоренности, которые были достигнуты контактной группой 22 июля. С таким призывом выступил генеральный секретарь Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гутерриш. Об этом говорится в заявлении официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, опубликованном на сайте организации.

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«Генеральный секретарь принимает к сведению достигнутые в ходе вчерашнего заседания Трехсторонней контактной группы договоренности о дополнительных мер, направленных на обеспечение всеобъемлющего, устойчивого и неограниченного прекращения огня на востоке Украины», — говорится в заявлении.

Также, по словам Дюжаррика, генсек ООН призвал все заинтересованные стороны сосредоточить усилия на защите гражданских лиц, «которые по-прежнему больше всего страдают от продолжающихся боевых действий» и принять «дальнейшие меры в этом духе для обеспечения нового импульса продолжающимся мирным усилиям «нормандской четверки», Трехсторонней контактной группы и ОБСЕ.

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В качестве мер генсек ООН назвал «облегчение гуманитарного доступа и условий вдоль линии соприкосновения, а также обеспечение прогресса в осуществлении Минских соглашений в соответствии с резолюцией 2202 (2015) Совета Безопасности».

Как сообщало ИА REGNUMа, 22 июля в ходе видеоконференции контактная группа приняла решение о введении в Донбассе дополнительных мер контроля над соблюдением режима перемирия. Так, согласно достигнутым договорённостям с Киевом, запрещаются наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также использование любых видов летательных аппаратов. Вводится запрет на применение огня, в том числе снайперского, а также размещение тяжёлого вооружения в населённых пунктах и рядом с ними. За нарушение режима перемирия предусматривается наказание.

Нововведение начнёт действовать с 27 июля. Это решение поддержал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Также его одобрили в Москве.

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