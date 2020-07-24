Сиэтл, США, , 09:37 — REGNUM Решение об отправке в Сиэтл (штат Вашингтон) дополнительных федеральных сил для борьбы с преступностью принято администрацией президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает 23 июля The Washington Post со ссылкой на источники в министерстве внутренней безопасности (МВБ).

Отмечается, что в Сиэтл направляют подразделения Таможенной и пограничной службы США, которые находятся в ведении МВБ и специально обучены для подавления массовых беспорядков. Как правило, эту службу задействуют для разгона протестующих на границе.

Сколько именно силовиков прибудет в Сиэтл, источникам неизвестно. Вероятно, они будут находиться в городе на случай выхода ситуации из-под контроля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Сиэтла Дженни Деркан была в числе тех, кто обратился к администрации США с призывом не направлять в город дополнительных силовиков.

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