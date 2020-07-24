Нур-Султан, , 09:27 — REGNUM Досудебное расследование начато по факту применения насилия в отношении сотрудника полиции в поселке Шорнак Туркестанской области Казахстана. Об этом 24 июля заявил глава МВД республики Ерлан Тургумбаев на брифинге.

По его словам, в ночь на 21 июля в поселке Шорнак между местными жителями возник бытовой конфликт, который перерос в драку с закидыванием камнями. 2Потасовку пресек местный участковый.

В результате конфликта телесные повреждения получили три местных жителя и участковый инспектор полиции. Министр добавил, что участники драки задержаны.

Тургумбаев добавил, что с 23 июля стали распространяться провокационные призывы к разжиганию межнациональной розни. «Обстановка стабилизирована и находится под контролем полиции», — сказал министр.

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