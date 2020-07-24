Чебоксары, , 09:20 — REGNUM В Чувашии продолжается выдвижение кандидатов в муниципальные депутаты. При этом в интернете обсуждают претендентов от КПРФ в горсобрание Чебоксар и Новочебоксарска, среди которых есть кандидаты с погашенной судимостью. Ранее они к КПРФ «никакого отношения» не имели, пишет в «Фейсбуке» глава фракции КПРФ в городском собрании депутатов Чебоксар Дмитрий Евсеев, который четыре года назад сдал партийный билет.

Парламентарий отмечает, что ему «в последние дни звонят знакомые члены избиркомов из Чебоксар и Новочебоксарска», интересуясь, зачем партия выдвигает в числе кандидатов в депутаты ранее судимых жителей.

«У меня только один вопрос: «Зачем?..» Ведь сведения о судимости по закону будут размещены везде, включая избирательные бюллетени и сайт Центризбиркома. Зачем […] подставлять партию?» — ставит вопросы Дмитрий Евсеев, отмечая, что до него «доходили слухи, что за выдвижение от КПРФ в Чувашии» якобы «берут деньги» .

Как руководитель фракции КПРФ в горсобрании Евсеев заявил, что кандидаты с судимостью, включённые в партийный список, «никакого отношения к КПРФ ранее не имели».

Как сообщало ИА REGNUM, КПРФ в настоящее время выдвинула по списку в городское собрание депутатов Чебоксар 66 кандидатов, из них четверо имеют погашенную судимость. На выборах в парламент Новочебоксарска от КПРФ пока выдвинуты 13 кандидатов, из них у троих есть погашенная судимость.

Отметим, что 13 сентября в Чувашии пройдут выборы главы республики и в органы местного самоуправления. Всего будет замещено 3,4 тыс. мандатов.

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