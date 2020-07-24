Москва, , 09:18 — REGNUM Нашумевшее заявление президента Украины Владимира Земенского, которому потребовалась «детальная расшифровка Минских соглашений», чтобы он смог понять, в состоянии ли Киев выполнить эти соглашения», прокомментировал обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин:

«В политике в отличие от телеэкрана нельзя делать некоторые вещи. Одна из них — это объявлять то, в развитие чего в принципе не могут последовать те или иные действия. Как, интересно, нынешний президент Украины представляет себе «расшифровку» Минских соглашений? Кто будет с ним этим заниматься? Немцы? Французы? Мы? Или, может быть, донбассцы?

Нам, немцам, французам, руководству ДНР и ЛНР в Минских соглашениях всё понятно. Они могут кому-то нравиться или не нравиться, но они были заключены в том виде, в котором были заключены; они плод конкретного компромисса. Не думает же Владимир Зеленский, что Ангела Меркель и Эммануэль Макрон вслед за ним скажут, что текст этого документа был им ранее непонятен? Или думает? Если так, то у него отсутствует элементарная острота ума.

Украина в сложном положении. В принципе, за подписание в Минске документа, противоречащего интересам своей страны, Киев мог бы обвинить Петра Порошенко в государственной измене и на этой основе продолжить действия по отказу от «Минска». Но тогда надо признать, что в момент подписания этого соглашения Германия и Франция тоже действовали против интересов Украины и что сейчас они продолжают так действовать. Это было бы катастрофой для всей европейской политики Киева.

Итак, Минские соглашения Киеву придётся выполнить в том виде, в котором они были им подписаны. Другой вариант — это открытый и полный отказ от них, после которого Киеву придётся либо воевать, либо смириться со статус-кво. Войну европейцы не поддержат, а Россия в условиях начала Киевом новой агрессии в Донбассе поддержит ДНР и ЛНР. Обвинять нашу страну в том, что это по её вине Минские соглашения не выполняются, больше не удастся…

Другими словами, сказав то, что он сказал, президент Украины ещё на шаг продвинул ДНР и ЛНР к международному признанию их независимости».

Как уже сообщало ИА REGNUM, накануне, 23 июля, посещая совместно с президентом Швейцарии Симонеттой Соммаругой Станицу Луганскую, Зеленский заявил, что Украина настаивает на детальной расшифровке каждого пункта Минских соглашений, чтобы определить, какие из них может выполнить.

В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» заявила, что теперь становится очевидно, почему вот последние годы, уже при Зеленском, «все это буксует». «Просто он не понимал, что там написано. Согласитесь, это уже результат, и немалый», — подчеркнула Мария Захарова.

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