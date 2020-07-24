Вашингтон, , 09:13 — REGNUM Сегодня страны мира стоят перед выбором между «свободой и тиранией». Об этом, выступая с речью в президентской библиотеке Ричарда Никсона, президента США, чей визит в Китай в 1972 году ознаменовал историческую оттепель в отношениях между двумя государствами, в Йорба-Линда (штат Калифорния), заявил госсекретарь США Майк Помпео, говоря о выборе между США и Китаем. Об этом сообщает The Guardian.

Читайте также: Трамп заявил о потере интереса к торговой сделке с Китаем

Помпео выступил за прекращение «слепого взаимодействия» с Китаем и призвал «свободные нации одержать верх над угрозой» того, что он назвал «новой тиранией» со стороны КНР.

«Если мы не будем действовать сейчас, в конечном счёте (Китайская коммунистическая партия — прим. ИА REGNUM) подорвет наши свободы и разрушит основанный на правилах порядок, который наши свободные нации так усердно строили», — подчеркнул Помпео.

Также по теме: Китай закрывает консульство США в городе Чэнду

«Если свободный мир не изменит коммунистический Китай, коммунистический Китай изменит нас», — добавил госсекретарь.

Как сообщало ИА REGNUM, отношения США и Китая вновь обострились на днях после того, как Вашингтон потребовали от Пекина в течение 72 часов закрыть паспортно-визовое отделение в генеральном консульстве КНР в Хьюстоне.

Добавим, что ранее президент США Дональд Трамп заявил, что торговая сделка с Китаем, первая часть которой была заключена в январе 2020 года, утратила для него своё первоначальное значение.

Читайте ранее в этом сюжете: Помпео призвал Китай не повторять ошибки СССР