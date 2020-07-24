Вашингтон, , 09:12 — REGNUM Прежняя система взаимодействия Соединённых Штатов с Китайской Народной Республикой потерпела крах, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

«Прежняя система безоглядного взаимодействия с Китаем потерпела крах, — сказал Помпео в своей речи, посвящённой американо-китайским отношениям. — Мы не можем продолжать её, мы не должны возвращаться к ней»

Он добавил, что Вашингтону необходима стратегия, которая обеспечивает защиту экономики США и американского образа жизни.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Помпео заявил, что противостояние с Китаем закончится победой Соединенных Штатов, поскольку власти КНР повторяют ошибки СССР.

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