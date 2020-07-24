Вашингтон, , 09:06 — REGNUM Новый вид американских вооружённых сил — Космические силы США — созданы для недопущения господства в космосе России и Китая. Об этом заявил 23 июля президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News.

Создание Космических сил Трамп назвал одним из достижений своей администрации. Он отметил, что во время своей предвыборной кампании не заявлял о них.

«Позже, став президентом, я понял, что мы нуждаемся в этом, поскольку Китай и Россия собирались играть доминирующую роль в космосе», — подчеркнул американский лидер.

Теперь, по его словам, доминирующее положение займут США.

Как сообщало ИА REGNUM, Космические силы США были образованы в декабре 2019 года. В июне 2020 года минобороны США объявило о разработанной «Стратегии обороны в космосе». В Роскосмосе назвали необходимым принятие резолюции о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве.

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