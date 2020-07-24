Вашингтон, , 08:53 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что противостояние с Китаем закончится победой Соединенных Штатов, поскольку власти КНР повторяют ошибки СССР.

По его словам, среди ошибок — отчуждение потенциальных союзников, разрушение доверия внутри страны и за рубежом, а также отказ от прав собственности и предсказуемого верховенства права.

Госсекретарь отметил, что в отличие от СССР Китайская Народная Республика «глубоко интегрирована» в мировую экономику, а КНР в большей степени зависит от Соединенных Штатов, чем Вашингтон от Пекина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД России заявили, что Соединенные Штаты предпринимают явные попытки сменить курс Североатлантического альянса на соперничество с Китаем. По его словам, Вашингтон объявил Коммунистическую партию Китая своим противником. В российском внешнеполитическом ведомстве также отметили, что НАТО своими действиями воспроизводит кальку холодной войны.

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