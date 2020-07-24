Вашингтон, , 08:52 — REGNUM Возможность вовлечения России в новый альянс против Китая существует. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в президентской библиотеке Ричарда Никсона в Йорба-Линде, которое транслировалось в Twitter Госдепартамента.

По его словам, необходим «альянс демократий», чтобы противопоставить его Китаю. Китай, добавил Помпео, не соблюдает права собственности и принципа верховенства закона, то есть делает те же ошибки, что когда-то Советский Союз.

«Я думаю, что такая возможность есть… Возможность проистекает из естественных отношений между Китаем и Россией», — ответил госсекретарь на вопрос о том, могут ли США получить поддержку против КНР со стороны России.

Помпео добавил, что для нового объединения наступило время. Коммунистический Китай сумеет изменить мир, если свободный мир не сможет изменить Китай. Для альянса есть средства, теперь требуется воля, заключил он.

Читайте также: Путин назвал беспрецедентно высоким уровень отношений РФ и КНР

Читайте развитие сюжета: США и «альянс против Китая»: кто всё-таки повторит судьбу СССР?