Чебоксары, , 08:50 — REGNUM В Чувашии продолжается выдвижение кандидатов для участия в выборах главы республики и в органы местного самоуправления. В числе претендентов есть ранее судимые, в том числе среди участников кампании на главный пост в Чувашии. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в системе ГАС «Выборы» по состоянию на 24 июля 08:30 часов, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

24 июля завершается подача документов для участия в выборах главы Чувашии. В настоящее время выдвинуты 12 претендентов, среди них один имеет погашенную судимость — это самовыдвиженец Роман Васильев, ранее осуждённый по статье 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» (погашена 10.10.2010 года).

Из муниципальных кампаний наиболее крупными являются выборы в городские собрания депутатов Чебоксар и Новочебоксарска. В парламент Чебоксар из партий своих кандидатов пока выдвинули КПРФ и «Яблоко».

В число столичных кандидатов от КПРФ вошли 66 человек. Список в горсобрание Чебоксар возглавили депутаты Госсовета Александр Андреев и Григорий Данилов, а также помощник депутата Госдумы Алексей Шурчанов. Последний имеет судимость по статье ст. 159 «Мошенничество», которая погашена 1 марта 2020 года. Также в списке КПРФ — ещё три кандидата с погашенной судимостью, в том числе за побои, подделку, мошенничество.

Список партии «Яблоко» на выборах в горсобрание Чебоксар возглавил руководитель регионального отделения Владислав Аркадьев, всего от партии выдвинуты 27 кандидатов. Среди них нет кандидатов с судимостью.

КПРФ также пока единственная партия, представившая своих кандидатов на выборах в городское собрание депутатов Новочебоксарска. Партию представляют пока 13 кандидатов, из них у троих есть погашенная судимость.

Что касается самовыдвиженцев, то в настоящее время в городское собрание депутатов Чебоксар выдвинулись 37 человек, в парламент Новочебоксарска — 15, судимость есть у двух участников.

Отметим, что 13 сентября в Чувашии пройдут выборы главы республики и в органы местного самоуправления. Всего будет замещено 3,4 тыс. мандатов.

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